Браконьеры оказали жестокое сопротивление инспекторам.

Инспекторы заметили нарушителей на Шардаринском водохранилище. Мужчины в масках глушили рыбу электроудочками. На требование прекратить незаконный промысел, браконьеры устроили беспредел.

Шестеро мужчин стали наносить природоохранникам жестокие удары арматурой и веслами. А когда двое егерей упали в воду, стали добивать их электричеством! После, все три лодки с подозреваемыми, скрылись с места преступления.

Пострадавшие вызвали полицию. Один из егерей с травмой головы, был госпитализирован.

Правоохранители и сотрудники природоохранного ведомства разыскивают подозреваемых. Досудебное расследование проводится по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Им грозит до 10 лет лишения свободы.