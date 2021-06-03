Технология, используемая при разработке отечественной вакцины, используется десятилетиями.

На ее основе разработано множество препаратов, которые применяются сегодня в лечении и иммунизации населения от различных заболеваний, в том числе опасных инфекционных, рассказал один из разработчиков QazVac, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных болезней Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИ ПББ) Комитета науки Министерства образования РК Леспек Кутумбетов.

«В составе разработанной нами вакцины в качестве иммунологического активного вещества используется сам инфекционный вирус, который убивается химическим путем для безопасности, но при этом создает в организме достаточной напряженности иммунитет. Поэтому казахстанская вакцина абсолютно безвредна и можно применять ее без оглядки. Не нужно бояться, что она содержит какие-то ненужные вредные вещества. Технология предусматривает, чтобы стопроцентно убрать все вредные вещества», — отметил он в ходе видеоинтервью.

По словам ученого, у НИИ ПББ имеется достаточный многолетний опыт для создания вакцинных препаратов — институт хорошо оснащен технически, над созданием препаратов работают опытные специалисты.

Что касается инактивации вируса формалином или формальдегидом, которые, по некоторым мнениям, могут вызывать онкологические заболевания или заболевания легких – эксперт комитета науки дает четкие разъяснения.

«Конечно, различные химические вещества часто могут являться канцерогенными. Но в нашей вакцине в свободном виде формальдегида или формалина не содержится. Он просто применяется для инактивации, то есть для обезвреживания вируса на этапах технологического цикла. В принципе, можно использовать другие вещества химического происхождения, или оказывать физические факторы воздействия на вирус. Но наиболее надежным и эффективным во всем мире считается формальдегид. К тому же мы используем сотые доли для инактивации вируса от допустимых, которые по ходу технологического процесса нейтрализуются другими безопасными химическими реагентами, и становятся нейтральными, что-то вроде соединения солей», — разъяснил эксперт.

Как работают соли алюминия, насколько они безопасны для организма, какова эффективность препарата, какие еще четыре вакцины создаются в Казахстане – можно узнать из видеозаписи интервью с одним из разработчиков казахстанской вакцины QazVac.