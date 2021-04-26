Сегодня Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на базе поликлиники №9 города Нур-Султана одним из первых получил вакцину против коронавирусной инфекции казахстанской разработки и производства QAZVAC.

Согласно протоколу, М.Шоранов прошёл медицинский осмотр и, после заключения врача, направился в прививочный кабинет. В отличие от российской вакцины Спутник V, один флакон QAZVAC рассчитан на одного человека.

«С сегодняшнего дня казахстанская вакцина доступна для наших граждан. Первая партия в 50 тысяч доз отгружена в регионы. Как вы знаете, ранее мои коллеги Ажар Гиният и Ерлан Киясов первыми привились вакциной Спутник V, сегодня мы с Министром здравоохранения Алексеем Владимировичем поставили вакцину отечественного производства, чтобы на своём примере показать гражданам, что препарат безопасный», — отметил М.Шоранов.

Первый вице-министр также заверил, что побочных эффектов не ощущает, чувствует себя хорошо.

Напомним, во исполнение поручения Главы государства от 26 января 2021 года для обеспечения массовой вакцинации населения на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazCovid-in (QAZVAC).

Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого Дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля.

Из них 6 000 доз получат Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по две тысячи доз.