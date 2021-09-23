Таковы результаты исследований, проведенных сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

Ученые провели тест реакции нейтрализации, который показал высокий уровень антител у привитых отечественной вакциной «QazVac».

Вирусонейтрализующие антитела были выявлены более чем у 90% добровольцев, принявших участие в клинических исследованиях.

Также были проведены исследования на лабораторных животных. Установлено, что антитела, выработанные у хомячков после вакцинации QazVac, способны нейтрализовать так называемый индийский штамм коронавируса.

«Мы провели исследования для того, чтобы определить способности антител, сформированных вакциной QazVac, нейтрализовать появляющиеся штаммы коронавируса, среди которых «Исходный-Уханьский», «Альфа-Британский», «Дельта-Индийский». Результаты показали, что поствакцинальные антитела формируют иммунитет и способны нейтрализовать все три вида вируса. Также мы провели опыты на лабораторных животных следующим образом: взяли лабораторных хомяков, как получивших вакцину «QazVac», так и не привитых. Через некоторое время они были заражены дельта-штаммом. В результате невакцинированные хомяки заразились дельта-штаммом коронавируса. А животные, привитые вакциной «QazVac», не заболели и оказались защищенными от штамма вируса «Дельта», – отметила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности КН МОН РК Кунсулу Закарья.

Полученные данные подтвердили эффективность «QazVac» против существующих штаммов коронавируса, в том числе способность отечественной вакцины защитить от дельта-штамма.

Отметим, вакцина от коронавируса «QazVac» разработана учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

За более чем 60-летнюю историю в НИИПББ накоплен огромный опыт работы в области биологической безопасности, вирусологии, микробиологии, иммунологии.

Ученые института разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.

За последние 10 лет институтом созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа.