На основании жалобы потребителя Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Шымкенту была проведена внеплановая проверка в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3».

По результатам внеплановой проверки в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3» выявлено нарушение подпункта 8 ) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», а именно заключенный договор с потребителем не соответствует Типовому договору на предоставление услуг по снабжению тепловой энергией.

За допущенные нарушения ГКП «Қуатжылуорталық-3» привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей и наложен штраф на общую сумму 4 667 200 тенге.

Также вынесено предписание о незамедлительном устранении нарушений норм законодательства РК о естественных монополиях.

Решение не вступило в законную силу.