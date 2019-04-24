В отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3» возбуждено дело об административном правонарушении.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент согласно статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3» был составлен протокол об административном правонарушении по факту взимания платы с потребителей за установку и приобретение приборов учета без согласования с уполномоченным органом, который рассмотрен специализированным административным судом города Шымкент, сообщается на сайте Министерства национальной экономики Республики.

По результатам рассмотрения судом наложен штраф в размере 4 040 000 тенге.