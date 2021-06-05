Информационный центр «Shymkent Tourism Center» при Управлении туризма и внешних связей Шымкента в начале года запустил акцию «30 подарков для 30 туристов».

В рамках мероприятия, посвященного 30-летию Независимости страны, гостям нашего города преподносят национальные сувениры.

Гостям, прибывающим на вокзал и в аэропорт Шымкента, дарят тюльпаны и магниты различных форм, ставшие туристическим логотипом мегаполиса.

— Наш край — родина тюльпанов. Поэтому мы хотим, чтобы этот цветок стал нашим брендом, чтобы через тюльпаны мир узнал о Шымкенте. Для туристов со всего мира также является традицией собирать сувениры из мест, в которых они путешествуют. Чтобы произвести впечатление и чтобы туристы вернулись в Шымкент, мы запустили акцию «30 подарков 30 туристам». В будущем мы планируем представить продукцию местных компаний, которая подчеркнет нашу национальную идентичность, — сказал руководитель информационного центра «Shymkent Tourism Center» А.Раманов.

Информационный центр «Shymkent Tourism Center» планирует регулярно организовывать подобные инициативы, которые придадут импульс положительному имиджу Шымкента не только в стране, но и за рубежом.