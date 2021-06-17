Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил ряд строительных объектов города, ознакомился с ходом работ.

Сейчас в городе ведется строительство II этапа реконструкции автомобильной дороги «А-2».

Общая протяженность объекта — 2,45 километра. На данный момент асфальтировано более 900 метров дороги и ведутся работы по устройству тротуаров. На сегодняшний день завершены 30% работ. Генеральный подрядчик, ответственный за строительство — ТОО «Отау-Строй».

В настоящее время существует потребность в изъятии 28 земельных участков. В случае решения вопроса изъятия земельных участков объект планируется завершить в текущем году.