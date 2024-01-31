Ограничения передвижения транспорта введено на участке «Тараз-Шымкент»

31 января с 03:00 часов на участке «Тараз-Шымкент» введено ограничение движения транспортных средств, передает OTYRAR.

Причиной стали отсутствие видимости из-за погодных условий.

«Учитывая значительное скопление транспортных средств, соответствующими службами принято решение о пропуске транспортных средств под сопровождением в организованной колонне с 09:30 часов в обоих направлениях по маршруту «Тараз — г.Шымкент»»,- говорится в официальном сообщений.

Напомним, сегодня стало известно о крупном ДТП в направлении Шымкента, около 10:45 часов на 567 км автодороги «Алматы-Ташкент-Термез».

В целях пропуска колонны автомашин, в период с 10:00 до 10:30 часов на вышеуказанном участке было временно снято ограничение движения. На текущее время обстоятельства происшествия выясняются.