26 машин столкнулись на трассе «Алматы-Шымкент»: 4 пострадавших в реанимации

Массовое ДТП с участием 26 автомашин произошло на трассе Алматы – Шымкент.

Инцидент произошел 31 января утром на 567-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай, передает OTYRAR.

По данным полиции, из-за гололеда, ограничения видимости и метели столкнулись 4 пассажирских автобуса, 9 грузовых и 13 легковых машин. Погибших нет.

В центральную районную больницу села Момышулы обратились 26 пострадавших: четверо из них госпитализированы в реанимацию, столько же находятся в отделении хирургии. Остальные 18 человек прошли обследование и были выписаны. Сейчас автодорога из Тараза закрыта в обоих направлениях.

Жайдарбек Куттыбаев, начальник управления административной полиции Жамбылской области:

«31-го января примерно в 10 утра из-за погодных условий произошло столкновение. Водители друг друга не видели из-за сильного снега. Мы настоятельно просим, не выезжать в дальную поездку на автомобиле, а также подчиняться требованиям полицейских».

Непогода испытывает на прочность и жителей Туркестанской области: в горных районах — метель. Полиция региона патрулирует дороги и продолжает нести службу в усиленном режиме в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Бактыбек Жанибеков, батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области:

«Ограничено движение на участке дороги республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент» в направлении Кызылординской области. На участке Кызылординская область — территория села Шорнак — движение ограничено для всех видов автотранспорта. С ночи на данной дороге работают 22 единицы спецтехники, ее расчистили от снега и сейчас дорога открыта. Полицейские проводят разъяснительную работу с водителями. В настоящее время автодорога республиканского значения Алматы-Ташкент-Термез на границе Шакпак-баба и Жамбыльской области на территории Тулькубасского района закрыта. В связи с этим, просим жителей области не выезжать в дальний путь без крайней необходимости. Если есть острая необходимо, рекомендуем подготовить автотранспорт, позаботиться о запасе горюче-смазочных материалов, подготовить теплую одежду и продукты. Также в обязательном порядке призываем соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость».