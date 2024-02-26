В Шымкенте республиканская трасса, ведущая в Узбекистан, наводит ужас на водителей. Особенно транзитных грузовиков, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Сразу на нескольких участках дороги они и рады бы объехать, но альтернативы нет. Трасса А-2 проходит по мегаполису на протяжении 31 километра. Масштабную реконструкцию начали 4 года назад и для эффективности разделили процесс на этапы.

Трафик на этом участке республиканской трассы активный. Ежедневно здесь проезжает примерно 15 тысяч машин, в том числе и грузовых. Только вот уехать отсюда с исправной ходовой сложно, говорят водители. Ведь дорогу «украшают» глубокие ямы. Они повсюду.

Самый страшный участок, по словам водителей, начинается рядом со скотным рынком, а дальше 7 километров экстрима. Объехать тут ямы и ухабы не получается даже у опытных шофёров. Станции технического обслуживания тут оказались весьма востребованными. Вывески о ремонте авто на каждом шагу.

«Каждый раз, когда мы приходим в ремонтный центр, оставляем 20-30 тысяч тенге. Ходовка постоянно ломается. Только выйдешь после ремонта, и вскоре снова поломка», — говорит Ерлан Абдрахманов, житель г. Шымкента.

Из-за дороги, которая будто бы пережила бомбёжку, страдают и жители сразу нескольких жилых микрорайонов. Ведь это их путь до центра города. Люди говорят, таксисты ехать в эту сторону побаиваются, либо «заряжают» цены.

«Здесь пробка создается, иногда стоишь целый час. Одна единственная дорога в Сарыагаш, Ташкент, Жетысай. Хорошей дороги у нас здесь нет», — говорит Сарсенбек Садешов, житель г. Шымкента.

Очередь дойдет и до этого участка, уверяют в акимате. Это пятый этап проекта масштабной реконструкции республиканской объездной дороги А-2.

«В настоящее время мы получили положительное заключение государственной экспертизы на этот участок, проектно-сметную документацию. Сейчас уточняется бюджет. После одобрения планируем провести тендер и построить 6-полосную дорогу в 2024-2025 году», — говорит Нурбол Илес, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Специалисты говорят, после полного завершения проекта возможности Шымкента, как агломерационного центра увеличатся. На сегодняшний день работы завершены на трёх из восьми этапов. Чтобы продолжить реконструкцию, профильное управление запросило 10 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Заявку ещё не одобрили. Поэтому пока пообещали залатать только ямы.