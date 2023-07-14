Канал «Шапырашты» вновь наполнился водой

В жилом массиве Шапырашты долгожданное, радостное событие.

В новом канале появилась вода. Местные жители смогуть вновь использовать источник для орошения посевных.

Подрядная организация, приступившая к строительству канала в июне прошлого года, работает в соответствии со сроками, установленными в проектно-сметной документацией. По словам строителей, вода из канала, протяженностью около 7 километров, даст возможность орошать около пятисот гектаров земли.

Сатжан Сарсенбиев, директор филиала строительной компании «Шах»:

«Раньше по старому каналу вода вся уходила в почву и не доходила до конца. Сейчас пропускная способность канала 1,5-2 кубометра воды. На строительство канала из городского бюджета были выделены деньги. В прошлом году освоили 220 млн-ов тенге, в этом году нам нужно освоить 230 млн-ов. Работы на двух километрах еще ведутся. Планируем завершить строительство канала в конце августа».

Первыми, на проблему местных жителей, обратили внимание депутаты. И сейчас они просят не оставить без внимания еще один важный вопрос.

Нурмахан Бекбосынов, житель жилого массива Шапырашты:

«Большую часть канала построили. И уже нам не разрашают проезжать по дороге вдоль канала на тракторе. Говорят: водоохранная зона. Затем, когда строили канал, срезали холм. Высота 6-7 метров. Как-то надо было склон сделать не таким опасным, а удобным для подъема и спуска людей и выпаса скота».

Строительство канала «Шапырашты” было внесено в предвыборную программы партии Аманат. Поэтому решение возникших проблем партийцы взяли на себя.

Бахадыр Нарымбетов, председатель городского филиала партии Amanat:

«Жители просят теперь построить маленьки мосты через канал. Потому что выпас находится на другой стороне. Этот вопрос можно решить на местном уровне, только нужно взять разрешение. А вот относительно водоохранной санитарной зоны, будем решать. Необходимо земли, принадлежащие хозяйствам, изъять в пользу государства».

Этот вопрос будет на контроле партийцев. На встрече были заказчик — представитель управления развития комфортной городской среды, аким Каратауского района, депутаты избраннные с этого округа и представители городского филиала партии Аманат. Они пообещали посодействовать принятию мер безопасности вокруг канала.