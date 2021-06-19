Сообщение о продаже сквера в Шымкенте оказалось фейком.

Несколько дней назад в соцсетях и интернете появились сообщения о том, что в Шымкенте якобы выставлен на продажу сквер у ДК «Фосфорник».

В сообщениях указывалось, что сквер долгое время был объектом судебных разбирательств, но теперь его можно купить, связавшись по контактам, указанным на одном из сайтов по продаже недвижимости.

Объявление появилось на одном из популярных сайтов. За три миллиарда тенге покупателям предлагают сквер возле «Фосфорника» и сам Дворец. На фотографиях пять гектаров земли, заросших бурьяном, и в довесок снимки обветшалого Дворца.

В ТОО «Дархан Group», которому принадлежит доля, прилегающей к «Фосфорнику» территории и ДК, были крайне удивлены и возмущены тем, что кто-то продает имущество, им не принадлежащее. Юристы компании обратились в полицию, чтобы найти автора объявления о продаже бывшего имущества пивного короля Тохтара Тулешова.

-Что касается фейка, то мы обратились в правоохранительные органы. Никуда Дворец фосфорников не отошел, он отошел только государству, — комментирует ситуацию Максат Нурманов, юрист «Дархан Group».

Дворец фосфорников и сквер по решению суда, действительно, вернули в собственность города три года назад. Однако официального документа до сих пор нет. По словам юриста «Дархан Group» Максата Нурманова, представители бывшего владельца — опального олигарха Тохтара Тулешова — всячески этому препятствуют.

-Мы предпринимаем усилия по регистрации доли господина Тулешова в соответствии с решением суда, который состоялся в 2018 году. По нему доля Тулешова отошла государству, — поясняет Максат Нурманов, юрист «Дархан Group».

Экс-владельца шымкентского пивзавода Тохтара Тулешова приговорили к 21 году заключения по ряду тяжких статей, в том числе попытку государственного переворота. Его имущество подлежало конфискации в доход государства для возмещения ущерба, который причинил Тулешов. Однако до сих пор многое формально остается в собственности экс-олигарха или находится на балансе аффилированных ему юридических структур.

По этой причине многострадальный ДК «Фосфорник» до сих пор не стал Дворцом молодежи. И это несмотря на то, что инициативу городского главы поддержали не только жители Шымкента, но и звёзды отечественной и зарубежной эстрады.

В их числе певица Наталья Гулькина, актриса Ирина Ажмухамедова, итальянский певец Риккардо Фольи, солист группы Italy Evolution Джино.

По задумке сквер и бесхозное здание Дворца должны отремонтировать. В обновленном Дворце планировали открыть актовый зал, бассейн, кружки и спортивные секции.

Шымкентцы надеются, что планам однажды суждено будет сбыться. И тогда не придется вздыхать о прошлой популярности ДК «Фосфорник», а жить настоящей историей возрождённого Дворца молодежи и сквера.