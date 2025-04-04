В Шымкенте строят новый «Дворец фосфорников»

В Шымкенте официально дан старт строительству нового «Дворца фосфорников».

В торжественной церемонии закладки капсулы принял участие аким города Габит Сыздыкбеков. Он отметил, что некогда культовый объект вновь станет центром притяжения для горожан.

Габит Сыздыкбеков, аким г.Шымкента: «Новое здание — это современное пространство, доступное для всех возрастов. Здесь откроются спортивные секции, культурные и творческие студии, а вокруг разобьют парк. Будут и фонтаны, и зоны отдыха. Мы полностью восстановим этот объект и введем его в эксплуатацию».

Проект реализуется за счет частных инвестиций. Дизайн нового центра разработан по заказу фонда «Сәби». По словам организаторов, обновленный «Фосфорник» станет не просто культурным учреждением, а многопрофильным хабом для образования, творчества и общественных инициатив.

Асель Тасмагамбетова, основатель благотворительного фонда «Сәби»: «Этот проект для нас очень важен. Мы готовились к нему около года. Сейчас проектная документация полностью завершена и весной мы начинаем строительство. Это масштабная работа, но мы сделаем все возможное, чтобы реализовать его в кратчайшие сроки».

Напомним, оригинальное здание Дворца культуры было построено в 1980 году и долгие годы оставалось важной площадкой для культурной жизни города. Однако в последние годы оно пришло в аварийное состояние, а в 2023 году было передано в коммунальную собственность. По результатам экспертизы специалисты признали здание непригодным для эксплуатации, что и стало причиной его сноса.

Теперь, благодаря совместным усилиям акимата и фонда «Сәби», «Фосфорник» возрождается в новом формате — как современный центр культуры и инноваций.