Турсен Алагузов стал новым владельцем «Шымкентпиво»

Шымкентский пивоварный завод перешел в собственность бизнесмена Турсена Алагузова.

Актив, ранее принадлежавший опальному олигарху Тохтару Тулешову, перешел в собственность Алагузова неделю назад, 13 мая, сообщает Shishkin_like.

С 2021 по 2024 годы, заводом владел Тимур Жанабаев, который является бизнес-партнером Галимжана Есенова и Маргулана Сейсембаева. До Жанабаева предприятие принадлежало АО «АТФ Банк»



Долги завода перед «АТФ Банком» достигли 1,8 млрд тенге после ареста Тохтара Тулешова. После этого, банк подал иск, по которому предприятие было признано банкротом.

Фото: informburo.kz