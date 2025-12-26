На месте Дворца фосфорников будет молодежный центр

Одним из самых запоминающихся событий этого года стал снос Дворца фосфорников с 50-летней историей и решение о строительстве на его месте нового современного дома культуры.

Проведённая специалистами техническая экспертиза показала, что восстановление здания невозможно. После этого было принято решение о демонтаже старого объекта и возведении нового, при этом реализацию проекта взял на себя благотворительный фонд. На сегодняшний день территория полностью очищена, а проект нового дома культуры уже готов.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«По Дворцу фосфорников — фонд «Сәби» уже завершил разработку эскизного проекта. Строительные работы начались. На этом месте будет возведён современный молодёжный центр. Его площадь, по моим оценкам, составит около 5 тысяч квадратных метров. Объект будет подарен нашему городу за счёт частных инвестиций. Ожидается, что в этом году работы будут вестись в интенсивном режиме. Ввод в эксплуатацию планируется либо к концу текущего года, либо в начале следующего. Это точно — объект не будет приватизирован и останется в государственной собственности, функционируя в интересах молодёжи Шымкента».

На пресс-конференции заместитель акима города также затронул вопрос состояния государственных учреждений, находящихся в доверительном управлении. По его словам, в настоящее время ни одно государственное учреждение не передаётся в доверительное управление. Вместе с тем вопрос перевода ряда медицинских организаций на эту систему остаётся на повестке дня. Это часть переходного периода, запланированного на 2026 год.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«Мы вернули несколько учреждений, ранее переданных в доверительное управление. В их числе — 14-я поликлиника, № 5, а также Водный центр. Эти объекты были возвращены. По какой причине? Потому что инвестор, получивший их в управление, ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязательства. С Водным центром, как вы знаете, ситуация дошла до плачевного состояния. В настоящее время в судебном порядке мы принуждаем подрядчика восстановить объект и привести его в надлежащее состояние. Иными словами, любое учреждение, переданное в доверительное управление, обязано выполнять свои обязательства: вкладывать инвестиции, поддерживать объект в исправном состоянии, а в дальнейшем — обновлять и модернизировать его. Если этого не происходит, мы считаем, что передача в доверительное управление не имеет ни смысла, ни значения».

Ранее с инициативой передачи поликлиник в доверительное управление выступал и руководитель городского управления здравоохранения. По его словам, данный механизм позволит модернизировать устаревшие здания и повысить качество медицинских услуг.

«В нашем городе реализуется проект по передаче в доверительное управление устаревших поликлиник старого типа № 4, 9, 10 и 11. На сегодняшний день вопрос передачи этих учреждений в доверительное управление находится на стадии согласования с Министерством здравоохранения», — говорит Кайрат Калибеков, руководитель здравоохранения.

Напомним, что в конце 2024 года Дворец фосфорников, который долгие годы находился в запущенном состоянии, был возвращён из частной собственности на баланс города. После этого акимат приступил к работам по реновации. Ранее жители неоднократно требовали вернуть данный объект в государственную собственность.