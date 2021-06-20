Заместитель акима Шымкента Айбек Саттибаев раскрыл причину повышения картофеля и моркови.

По словам чиновника, причина всему погодные условия и Россия которая, которая раньше всех закупила картофель у наших соседей в Узбекистане. Но акимат ситуацию исправляет, в нескольких гипермаркетах картофель можно приобрести по 90 тенге, но только в ограниченном количестве.

Отчет о проделанной за 5 месяцев работе, у заместителя акима занял не более получаса. Едва спикер поставил точку, как журналисты приготовились к атаке. Главный вопрос: почему цены на картофель и морковь в Шымкенте достигли космических масштабов.

-У нас уже поспел свой картофель, им мы снабдим свой рынок и некоторые регионы Казахстана, — поясняет Айбек Саттибаев, заместитель акима г. Шымкента.

По словам чиновников, нехватку картофеля Шымкенту раньше восполнял соседний Узбекистан. Однако в этом году россияне оказались быстрее и скупили большую часть выращенного урожая.

Свой промах, в ответственном управлении пытаются компенсировать социальными точками в нескольких гипермаркетах Шымкента.

Ценники постепенно стали менять и на рынках. Цена картофеля снизилась до 250 тенге. Стоимость моркови держится в пределах 500 тенге.