Руководитель отдела по социальной сфере акимата Абайского района города Шымкент Адамбек Баймырза совместно с несколькими специалистами провел встречу с многодетными, нуждающимися матерями в центре «Shanyraq».

Мамы, пришедшие на встречу, поделились своими трудностями и высказали свои предложения. В частности, на встрече были затронуты проблемы подачи документов на адресную социальную помощь, вопросы очередности на жилье. Кроме того, несколько многодетных матерей задали вопрос о том, почему они не могут получить награду «Күміс алқа».

На встрече каждому жителю были даны индивидуальные консультации и отмечено, что в связи с тем, что некоторые семьи по указанному адресу в заявительном документе о предоставлении адресной социальной помощи были не найдены, помощь не предоставлена. Стоит отметить, в прошлом году из-за карантинных мер срок помощи был продлен без каких-либо проверок, однако с начала текущего года каждая семья получающая помощь проходит тщательную проверку.

Специалисты также дали разъяснения по вопросу приобретения нагрудного знака «Күміс алқа». Было отмечено, что женщина, ставшая матерью шестерых детей, не может получить эту награду автоматически, данная награда, присуждается только в том случае, когда шестой ребенок достигает годовалого возраста и все дети проживают вместе с ней, а также они не должны быть привлечены к ответственности за какое-либо негативное поведение. Пришедшие на встречу матери, в свою очередь, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы и поблагодарили специалистов.