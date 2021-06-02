На сайте объявлений появилось необычное предложение о продаже бурых медведей.

Животных хозяин предлагает продать животных у него за две тысячи долларов, но готов поторговаться. Владелец косолапых не скрывает, что выставить на продажу хищников, его вынудило безденежье.

«С карантином никак не можем, почти второй год кормим и уже в конце уже никак. Из-за этого продаем. Без выхода продаю. Если бы не карантин, я бы не продавал», — говорит владелец медведей.

Хозяин приобрел медвежат еще маленькими в российском цирке. Когда экспериментальную программу в шымкентском цирке запланировали без животных, подросшие медведи оказались не у дел.

«У нас артист работает, когда-то цирк работал с животными. Они с Астаны вообще, цирковые артисты, семейная династия. Шымкентцирк отказывается от животных, без зверей будет идти показ. И они не хотят с медведями работать, хотят вместо них верблюда взять. То что продает, что в этом такого», — говорит Султанхан Аман, сотрудник цирка Шымкента.

Необычное объявление получило огласку в соцсетях. К владельцу дрессированных животных нагрянули с проверкой и выяснили, что не все документы в порядке. А потому продать живой «товар» хозяин медведей пока не может. И это, как выяснилось, единственное нарушение!

«Так как у него не полный пакет документов, территориальная инспекция изъяла животных, но их оставили в цирке, чтобы те не испытывали стресс. Уже хозяин не имеет права забрать, цирк не должен позволить вывезти ему этих животных. Когда он этих животных приобрел, он не взял полный пакет документов», — говорит Бахыт Мусалиев, руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства территориальной инспекции.

По закону владелец медведей может продать их частникам, в случае если у тех есть разрешение на регистрацию зоологической коллекции и условия для ее содержания. Мишек могут купить питомники и зоопарки.

Шымкентский зоопарк в покупке косолапых не заинтересован. Руководство зверинца уверяет. медведей в городском зоопарке итак много!