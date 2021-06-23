На 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 10 направлениям на 97 тысяч мест.

На сегодняшний день в стране функционируют 795 колледжей, из которых 454 – государственные.

Гранты получат 435 государственных колледжей и 170 частных колледжей.

На 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 10 направлениям и более чем 200 наиболее востребованным специальностям на 97 тысяч мест.

«В этом году перечень квотных категорий расширен, теперь квоты предусмотрены по 9 категориям. Добавлено 5% квоты для детей из многодетных семей, 1% – для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, 1% – для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп. При равенстве баллов будет учитываться квотная категория и средний балл аттестата», – отметила Насымжан Оспанова.

Кроме того, в этом году впервые всем выпускникам предоставят возможность пройти профессиональную диагностику через информационные системы управлений образования.

Диагностика предназначена для оказания помощи выпускникам при выборе профессии и носит рекомендательный характер.