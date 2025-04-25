Власти Шымкента усилили контроль за использованием государственных грантов

В Шымкенте 36 человек потратили государственные гранты не по назначению. Об этом сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек. Вместо открытия бизнеса, получатели направили деньги на личные нужды. Теперь за это придётся отвечать.

В 2024 году 428 жителей Шымкента получили безвозвратные гранты для запуска бизнеса — по 1 476 800 тенге каждому. Но проверки выявили нарушения: 36 человек использовали деньги нецелевым образом. В 10 случаях материалы уже переданы в суд, по остальным — ведётся работа по возврату средств.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «С 2019 года социально уязвимым гражданам предоставляются гранты до 400 МРП. В этом году 36 получателей нарушили условия. Сейчас мы добиваемся возврата средств в бюджет».

По словам чиновника, число нарушителей снижается. В прошлом году 138 человек также не выполнили обязательства, им предписан возврат 158 миллионов тенге. Пока удалось вернуть 45 миллионов, остальное — в процессе.

Сарсен Куранбек: «Мы усилили контроль. Количество нарушений заметно сократилось, и эту динамику намерены сохранить».

В 2025 году планируется выдать ещё 260 грантов. Приём заявок пройдёт в один день по всей стране — дата будет объявлена заранее. Также на брифинге обсудили ситуацию с занятостью. Почти 10 тысяч человек уже трудоустроены в рамках программ поддержки. До конца 2025 года планируется охватить более 49 тысяч.

Сарсен Куранбек: «Безработица в Шымкенте держится на уровне 4,8%, среди молодёжи — 3,5%. Это один из самых низких показателей в стране».

Снижается и число получателей адресной помощи. В первом квартале этого года её оформили 22 215 человек — на треть меньше, чем годом ранее. При этом увеличилось финансирование на поддержку людей с инвалидностью — 14,7 миллиарда тенге направлено более чем 16 тысячам получателей.