В Казахстане стартовал прием заявлений на гранты для обучения в вузах

Подать документы можно с 13 по 20 июля через портал eGov.kz или напрямую в выбранных вузах. Об этом сообщили в Миннауки РК.

В ведомстве напомнили: чтобы участвовать в конкурсе на грант или поступить на платное обучение, необходимо набрать пороговые баллы по ЕНТ. А именно:

• право и педагогика — от 75 баллов;

• медицина и здравоохранение — от 70 баллов;

• национальные вузы — от 65 баллов;

• другие вузы — от 50 баллов;

• КазНИИВХ — от 50 баллов.

Также уточняется, что вузы могут повышать проходной балл по собственному решению.

Имена обладателей образовательных грантов опубликуют до 10 августа.