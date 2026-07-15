В Шымкенте идет отбор претендентов на государственные гранты

Государственная поддержка остается одной из главных возможностей для тех, кто хочет открыть собственное дело. В Шымкенте участники проекта «Бастау Бизнес», прошедшие обучение и подготовившие бизнес-планы, защищают свои проекты перед специальной комиссией.

Шымкентцы, стремящиеся открыть собственное дело и увеличить доход, представляют свои бизнес-планы. Каждый участник старается доказать востребованность и перспективность своей идеи. Среди них — многодетная мама Марина Абылаева, воспитывающая ребенка с особыми потребностями.

Уже около года она занимается производством молочной продукции: ежедневно доит пять коров и реализует более 15 литров молока и молочных изделий.

Теперь Марина Абылаева рассчитывает получить грант, чтобы расширить свое хозяйство: «Пока сидела дома, решила развивать собственное дело. Для этого мне нужны доильные аппараты. Если удастся их приобрести, смогу расширить хозяйство. Государство дает такую возможность, и я хочу ею воспользоваться. Мне нравится заниматься молочной продукцией — готовлю курт, молоко, масло, сметану. Эти продукты сегодня пользуются спросом и полезны для здоровья, поэтому я выбрала именно это направление».

В состав комиссии вошли депутаты маслихата, опытные предприниматели, представители средств массовой информации, специалисты в области сельского хозяйства и науки, а также сотрудники государственных органов. Они оценивают жизнеспособность проектов, их экономическую эффективность и перспективы реализации.

«Ежедневно мы рассматриваем более ста заявок. Прием начался вчера в девять утра и продолжался до восьми вечера. Для участников, которые не смогли приехать в город, организована возможность онлайн-защиты проектов. Сейчас комиссия продолжает работу. Большинство заявителей планируют открыть домашнее производство полуфабрикатов, кондитерских изделий и продуктов питания», — сообщил Бекзат Толыбаев, член комиссии.

По словам членов комиссии, наиболее востребованными направлениями остаются производство полуфабрикатов, молочной продукции, швейное дело и сфера быстрого питания. Проект «Бастау Бизнес» помогает развивать предпринимательский потенциал граждан и дает возможность воплотить в жизнь новые бизнес-идеи.

Участники, успешно прошедшие отбор, смогут получить государственный грант в размере 400 МРП на развитие собственного дела. В этом году заявки на участие в программе подали 435 человек.