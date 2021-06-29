В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в поджоге сена, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП поступило заявление от местного жителя о том, что примерно в 14:30 часов у него во двое сгорел собранный стог сена. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,2 млн тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 202 УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий опытные сотрудники полиции Ордабасинского РОП выяснили личность подозреваемого и доставили мужчину в отдел полиции. Следствием установлено, что задержанный молодой человек оказался братом потерпевшего. Как выяснилось, братья не могли поделить сено между собой. В итоге подозреваемый на почве возникших разногласий сжег сено во дворе родственника.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.