Участники команды «Комета» телеканала «Отырар» заняли 1 место.

Для популяризации и повышения имиджа пожарных и спасателей и в преддверии празднования Дня журналистов на территории специализированного пожарного отряда г.Шымкент был организован пожарно-спасательный квест среди журналистов региона.

Представители телеканалов «Отырар», «НарТВ», «Оңтүстік», республиканского издания «Қызмет» откликнулись на приглашение руководства Департамента по ЧС города Шымкент.

Всего приняли участие 4 команды по два участника в каждой. Надо отметить, что в одной команде, наряду с парнями, приняла участие и одна девушка.

Перед началом соревнования с журналистами провели полный инструктаж, объяснили назначение каждого элемента спецодежды, особенности прохождения каждого этапа.

Пожарные дали журналистам прочувствовать, осознать на себе всю сложность своей работы. Первый этап соревнования – представление команды, каждая команда должна была четко, дружно озвучить название команды и девиз.

На втором этапе журналисты прошли пожарную эстафету: нужно было преодолеть забор, перенести огнетушители и как можно быстрее облачиться в полное обмундирование пожарного – комбинезон, куртку, пояс и каску, добежать до финиша.

С первых секунд данного этапа представители СМИ сами осознали, насколько сложна работа пожарных: все обмундирование вместе с аппаратом на сжатом воздухе весит около 18 килограммов.

На третьем этапе участники показали командную работу – это оказание первой медицинской помощи утопающему. В период летнего купального сезона был выбран именно этот вид. Один из участников должен был показывать практические действия оказания первой помощи, а второй четко, грамотно должен был озвучить весь алгоритм действия напарника.

На последнем этапе участники команд на время поднимались в учебное окно второго этажа. Во время соревнований на всех этапах действия участников соревнования оценивали профессиональные спортсмены пожарно-спасательного спорта.

Все запланированные этапы были пройдены, участники квеста реально осознали как важна слаженность, взаимопонимание между бойцами.

По результатам пройденных этапов были определены победители: главный приз достался представителям телеканала «Оңтүстік» команде «Оңтүстік», участники команды «Комета» из телеканала «Отырар» заняли 1 место, журналисты телеканала «НарТВ» заняли 2 место, а третье место у представителей республиканской газеты «Қызмет». Всем участникам вручены памятные подарки, дипломы.

Главный судья пожарно-спасательного квеста заместитель начальника Департамента по ЧС полковник гражданской защиты Аманбек Бейсембаев, вручая заслуженные призы, выразил свою благодарность за тесное сотрудничество. А шымкентские журналисты поблагодарили руководство за уникальную возможность почувствовать себя в роли пожарного.

И в конце мероприятия все журналисты были едины во мнение, что труд пожарных и спасателей не только сложен, но крайне тяжёл и опасен.