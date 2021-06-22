В Шымкенте произошел крупный пожар складского помещения на одном из городских базаров. Очевидцы рассказали, что слышали хлопки.

Большой столб черного дыма над базаром Жана Шахар был виден за несколько километров. Очевидцы происшествия стали делиться видео в соцсетях, выдвигая разные версии увиденного: от пожара в кафе, до объятого пламенем цеха по изготовлению самсы. Потом горожане услышали громкие звуки!

Очевидцы рассказали, что на месте пожара были слышны хлопки. Они напугали местных жителей. Оказалось, что это взрывались закрытые канистры.

Огонь разгорелся на складе антисептиков по Тамерлановсому шоссе. В составе обеззараживающего средства был спирт, пламя разгорелось молниеносно, охватив площадь в 160 квадратных метров. Склад тушили около получаса 25 пожарных. Жертв и пострадавших нет.

Пока владельцы подсчитывают убытки, полицейские устанавливают причину пожара.