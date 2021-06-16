Два директора на одну школу. В Шымкенте родители учеников и педагоги средней школы №125 оказались в замешательстве. Вместо одного директора заведения, у них сразу два.

По словам родителей, прежний руководитель школы с начала года находился под следствием, из-за чего назначили нового директора. На прошлой неделе экс-директор заявил, что намерен восстановиться в должности. Вот только работать с прежним руководством ни родители, ни учителя не хотят.

С требованием отставки экс-директора вышли родители учеников и педагоги шымкентской школы № 125. Директором школы на смену новому, назначили экс-руководителя, который находился под следствием. При этом действующего директора с должности так и не сняли.

— Моя дочь выпускница 11-го класса этой школы. 10 июня к последнему экзамену у нее был готов табель. В аттестате стоит фамилия Сатыбалдиева, а в табеле Урисова. И как нам теперь быть? Моя дочь окончила на все пятерки. Повлияет ли эта ситуация при поступлении моей дочери в вуз? — задается вопросом Камшат Жакпаева, мама выпускницы.

И подобными вопросами задаются все родители 93-х выпускников этой школы.

И родители, и педагоги категорически против возвращения на должность экс-директора. Собравшиеся уверяют, что в стенах учебного заведения при руководстве Асета Сатыбалдиева, процветали поборы и кадровый бизнес.

Все обвинения в свой адрес экс-директор отрицает. По словам Асета Сатыбалдиева, он подавал заявление об увольнении по собственному желанию и по состоянию здоровья. Но, после обратился в суд о восстановлении его в должности.

— Нет, я никого не просил собирать деньги. Все работы ведутся своевременно. Если кто принес в школу что-нибудь, то может забирать. Я никого не просил ни о чем. Все делается для детей. Учителя и родители все делали своими руками, зайдите и посмотрите школу. Везде и все красиво, — уверяет Асет Сатыбалдиев, директор школы № 125.

По словам руководителя городского управления образования, все началось в ноябре прошлого года, когда с требованием отставки Сатыбалдиева, к ним обратились родители и педагоги. Все предоставленные материалы направили в антикор, аудит и прокуратуру. По словам Жанат Тажиевой, тогда Сатыбалдиев написал заявление об увольнении. А спустя три дня написал новое — об отзыве заявления об увольнении. Вот только ему было отказано.

-Я не приняла заявление Сатыбалдиева. Так как прошло три дня, он освободился по собственному желанию, и люди были против его возвращения. Поэтому я не приняла его заявление. После чего Сатыбалдиев обратился с заявлением в Аль-Фарабийский районный суд о восстановлении его в должности. Но, суд был на нашей стороне. После этого экс-директор обратился в апелляционный суд и был восстановлен в должности судом. Он пришел ко мне со своим адвокатом и с постановлением суда, где было сказано, чтобы ему было возмещена средняя зарплата за 6 месяцев в размере 1 млн 526 тысяч тенге. Я за народ. По этому я обратилась с заявлением в Верховный суд, — поясняет Жанат Тажиева, руководитель управления образования Шымкента.

Второй директор школы Араппай Урисов сейчас на больничном. он считает себя полноценным директором и намерен отстаивать свои права.