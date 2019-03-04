Ученик шестого класса получил нервный срыв после беседы с учительницей. Подростка доставили в больницу скорой помощи прямо со школы.

Инцидент случился в шымкентской школе-гимназии имени Пушкина. Сейчас в учебном заведении выясняют причину конфликта.

ЧП произошло на уроке казахского языка 28 февраля. Учительница отчитала мальчика за невыполненное домашнее задание и пригрозила, что скоро будет контрольная работа, и он получит плохую отметку. Такой строгости мальчик не вынес, прямо на уроке ему стало плохо.

Мама шестиклассника: «Через час ровно мне звонят посторонние люди и говорят, что вашему ребенку плохо, он в столовой один. Я приехала, он в медпункте, медсестры не было рядом, у него отнимались руки, задыхался, синие губы. Приехала скорая и нам поставили диагноз и забрали в больницу».

Мальчика в шоковом состоянии обнаружила родительница одного из учеников. Шестиклассник сидел в столовой и вид у него был явно нездоровый. Женщина немедленно отвела его в медпункт. Что же на самом деле произошло между учительницей и учеником пока под большим вопросом. Преподавательница казахского языка отказывается от комментариев.

Она просто разводит руками и уходит.

Руководство школы-гимназии имени Пушкина обещает разобраться в произошедшем. По словам директора, учительница казахского языка и литературы Нурсулу Ирбаева всегда отличалась добрым характером и умела расположить к себе учеников. Руководитель учебного заведения считает, что обвинения в адрес педагога беспочвенны.

Гульназ Абильдаева, директор школы-гимназии №1: «Хочется сказать, что учитель с высшей категорией, учитель работал в своей компетенции. На основании заявления уже 2 марта начала работать комиссия, и городской отдел образования работает. По заявлению учителя, она на сегодняшний день не преподает в этом классе. И школой объявлен строгий выговор учителю».

Мама пострадавшего шестиклассника настаивает на том, чтобы учителя уволили. Педагог и сама уже написала заявление и отказалась преподавать в этом классе.

Жания Алимжан