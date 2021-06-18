Шымкенту повезло: у него есть четкая дата празднования Дня города – 19 июня.

Связана она с обретением городом республиканского статуса. В соответствии с Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева №702 от 19 июня 2018 года Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения. Вот поэтому эта дата определена Днем города Шымкента.

В эти дни в городе царит атмосфера праздника.