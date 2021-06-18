Шымкенту повезло: у него есть четкая дата празднования Дня города – 19 июня.
Связана она с обретением городом республиканского статуса. В соответствии с Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева №702 от 19 июня 2018 года Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения. Вот поэтому эта дата определена Днем города Шымкента.
В эти дни в городе царит атмосфера праздника.
В эти дни в городе царит атмосфера праздника.
19 июня
10.00, ShymQala — праздничное мероприятие
10.00, филиал №15 сети массовых библиотек (микрорайон «Восток») — исторический вечер «Шымкент – центр культуры»
10.00, 12.00, театр кукол и юного зрителя – постановка «Кошкар ата»
10.00, Центральный парк — городской пикник «Салем, соседи!», пленэр художников
10.00, дендропарк — Qala Camp Revibe
11.00, парк Победы – книжная выставка
11.00, библиотека Абая – открытие объекта после модернизации
12.00, Арбат – театрализованный перформанс
12.00, 15.00, цирк – программа «Алақай, балақай NEW»
12.00, 15.00, театр кукол и юного зрителя – постановка «Асыл шөп»
17.00, театр сатиры и юмора – комедия «Күйеуіңізді сатыңызшы»
17.00, театр оперы и балета – опера «Домалақ Ана»
17.00, узбекский драмтеатр – комедия «Қайсарлар»
18.00, Дворец торжеств «Туркестан» — концертная программа
19.30, Дворец торжеств «Туркестан» — творческий вечер оркестра казахских национальных инструментов «Каратау»
19.00, театр кукол и юного зрителя – премьера постановки для взрослых «Рахмет саған, дәрігер!»
19.00, казахский академический драмтеатр – лирический вечер «Формула любви»
20 июня
10.00, 12.00, театр кукол и юного зрителя — постановка «Кошкар ата»
10.00, Центральный парк — городской пикник «Салем, соседи!», пленэр художников
10.00, дендропарк — Qala Camp Revibe
10.00, филиалы №№8 и 11 сети массовых библиотек (улицы Байзакулы и Жанкожа батыра) – открытие объектов после модернизации
10.00, парк Победы – книжная выставка
12.00, Арбат – театрализованный перформанс
17.00, театр оперы и балета – опера «Домалақ Ана»
17.00, узбекский драмтеатр – этно-фольклорная постановка «Тановор»
17.00, театр сатиры и юмора – комедия «Күйеуіңізді сатыңызшы»
18.00, дендропарк – концертная программа
19.00, театр кукол и юного зрителя – премьера постановки для взрослых «Рахмет саған, дәрігер!»
19.00, ShymQala – праздничная программа «Family circus»
19.00, казахский академический драмтеатр – лирический вечер «Формула любви»
При посещении мероприятий соблюдайте санитарные меры.