С 19 по 23 мая 2021 года в городе Петропавловск прошел II тур чемпионата РК по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года.
В данных соревнованиях победителем стала команда «Торнадо» отдела хоккея с шайбой зимней спортивной школы №8 города Шымкент. На состязаниях, организованных Казахстанской федерацией хоккея, шымкентские юниоры показали лучшие результаты.
Стоит отметить, в соревнованиях приняли участие команды «Торнадо» (Шымкент), «Бейбарыс» (Атырау), «Кулагер» (Петропавловск), «Стрижи» (Алматы), «Олимп» (Актобе) и «Молния» (город Аксу).
Желаем юным хоккеистам Шымкента удачи в предстоящих соревнованиях.