хоккей

С 19 по 23 мая 2021 года в городе Петропавловск прошел II тур чемпионата РК по хоккею с шайбой среди юношей 2008 года.

В данных соревнованиях победителем стала команда «Торнадо» отдела хоккея с шайбой зимней спортивной школы №8 города Шымкент. На состязаниях, организованных Казахстанской федерацией хоккея, шымкентские юниоры показали лучшие результаты.

Стоит отметить, в соревнованиях приняли участие команды «Торнадо» (Шымкент), «Бейбарыс» (Атырау), «Кулагер» (Петропавловск), «Стрижи» (Алматы), «Олимп» (Актобе) и «Молния» (город Аксу).

Желаем юным хоккеистам Шымкента удачи в предстоящих соревнованиях.

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