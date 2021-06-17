В конце мая Банк ВТБ (Казахстан) опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.

Несмотря на влияние пандемии COVID-19 на банковский сектор страны, ВТБ отличился ростом ключевых показателей. О том, как банку удалось сохранить и приумножить свои достижения в сложной для экономики ситуации наш следующий сюжет.

Активы ВТБ банка по сравнению с 2019 годом выросли на 54% до 323 млрд. тенге. А чистая прибыль на 11% до 5 млрд. тенге. Кредитный портфель ВТБ увеличился на 33, а депозитный на 89%. Этому способствовал один из самых высоких среди казахстанских банков кредитный рейтинг, указывающий на высокий уровень надежности организации.

По мнению директора филиала Банка ВТБ(Казахстан) в Шымкенте Натальи Двининой:

— В 2020 году под воздействием пандемии Covid-19 коллектив Банка ВТБ (Казахстан) оперативно сформулировал и реализовал план трансформации бизнеса по трем основным направлениям. Первое – мы оптимизировали внутренние процессы и сократили расходы. Второе – сконцентрировались на услугах, которые приносят максимальную эффективность как клиентам, так и банку. Третье – перешли к новой, более мобильной и гибкой модели продаж. Подводя финансовые итоги года, можно смело сказать, что мы достойно справились с этим внешним вызовом.

В прошлом году банк уделил особое внимание предпринимателям, пострадавшим от введения карантинных мер, удовлетворив 90% запросов на отсрочку платежей по кредиту.

Помимо помощи бизнесу, ВТБ поддерживает МСБ льготными кредитами в рамках государственных программ и финансированием из собственных средств банка.

Наталья Двинина отмечает:

— Благодаря индивидуальному подходу, мы обеспечиваем клиентам выгодные условия по всем нашим продуктам. Сегодня юридические лица могут получить в ВТБ кредит на развитие бизнеса по годовой эффективной ставке вознаграждения от 6,1% после субсидирования по госпрограмме ДКБ-2025. Также мы предлагаем и весь комплекс других банковских услуг для бизнеса: депозиты, гарантии, овердрафты, расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты и т.д. Причем, чем большим количеством услуг банка пользуется клиент, тем более выгодные ставки ему предложит банк, это предусмотрено программой лояльности.

Многими услугами банка сегодня можно пользоваться дистанционно, без посещения отделений. Специализированный мобильный банкинг доступен не только физическим лицам, но и юридическим. А с недавних пор предприниматели могут открыть счет в ВТБ на сайте банка или на портале электронного правительства, для этого даже не нужно загружать приложение.

Подробнее ознакомится с услугами и продуктами банка можно на сайте vtb-bank.kz или по номеру 5050.

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