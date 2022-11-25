Юрлица смогут обменять российские рубли онлайн в VTB Business

ВТБ (Казахстан) добавил в функционал интернет-банка для юридических лиц VTB Business услугу по онлайн-конвертации российских рублей.

Максимальная сумма одной сделки составляет 250 млн тенге. Курс валюты формируется в реальном времени, согласно торгам на Казахстанской фондовой бирже.

С помощью нового сервиса в VTB Business предприниматели при обслуживании внешней экономической деятельности (ВЭД) могут продавать и покупать российские рубли за 1 минуту. Помимо онлайн-конвертации, им доступны быстрые переводы и платежи для проведения взаиморасчётов с российскими контрагентами из любой точки мира – ВТБ (Казахстан) обрабатывает трансграничные транзакции в Россию день в день.

Клиенты-участники ВЭД дополнительно получают в ВТБ (Казахстан) персональное обслуживание и оперативную онлайн-консультацию специалистов банка по вопросам валютного контроля. Банк также своевременно информирует юрлиц об изменениях в законодательстве.

«Одна из наших ключевых задач сегодня – способствовать развитию торговых отношений между Казахстаном и Россией. В текущем году мы отмечаем значительный рост показателей в этом направлении – число контрактов внешней экономической деятельности и объем сделок по ним увеличились почти вдвое. ВТБ (Казахстан) в республике полностью готов предоставлять сторонам всю необходимую инфраструктуру для проведения взаиморасчетов между участниками ВЭД Казахстана и России. Запуск сервиса онлайн-конвертации сэкономит время клиентам и значительно упростит для них проведение операций по обмену валюты онлайн», – отметил Дмитрий Забелло, председатель правления банка ВТБ (Казахстан).

Подключить VTB Business предприниматели могут в любом отделении ВТБ (Казахстан) или по номеру контактного центра 5050.

Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г.