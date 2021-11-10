Предприниматели любого уровня сталкиваются с вопросом поиска дополнительных средств для развития. Деньги могут понадобиться на увеличение оборота, расширение продуктовой линейки или склада, ремонта или приобретения оборудования и многое другое. Сегодня эти вопросы помогают решить банковские кредиты.

Но как правильно выбрать заём, подходящий под ваши цели? С этим вопросом мы обратились к специалистам.

Директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина отмечает: «Кредит на развитие малого бизнеса можно получить, как из собственных средств банка, так и в рамках государственных программ развития предпринимательства. Последний вариант обычно обходится клиенту дешевле, но его минус в том, что он подходит не всем – государство старается помочь наиболее уязвимым или социально значимым сферам экономики и поэтому ограничивает список участников льготных программ кредитования.

Наш банк предлагает и тот и другой вид финансирования. У нас в арсенале более 5 разновидностей собственных кредитных продуктов для бизнеса, а также возможность получить кредит в рамках одной из 13 госпрограмм».

Сегодня наиболее популярная среди предпринимателей программа «Дорожная карта бизнеса — 2025», льготное кредитование в рамках которой предоставляется по конечной ставке для заемщика 6% годовых (ГЭСВ от 6,1%), при этом в программе могут принять участие почти любые отрасли экономики, кроме некоторых видов торговли и аренды. Глобально кредиты для МСБ делятся на 3 основных вида: заём на пополнение оборотных средств, на инвестиционные цели и овердрафт.

Директор филиала банка ВТБ (Казахстан) в Шымкенте Наталья Двинина: «Если нужны деньги на поддержание финансовых процессов бизнеса, таких как: закуп сырья, расчеты с подрядчиками, выплата налогов или зарплат т.д. – подойдет кредит на пополнение оборотных средств. Обычно он выдается на средний срок, в нашем банке – это 3 года, на сумму до 600 млн тг.

Если Вам необходимо сделать крупные покупки – приобрести здание, оборудование или технику – нужен кредит на инвестиционные цели. Он выдается на более длительный срок, у нас в банке на 7 лет и сумма такого кредита будет больше, сумма до 900 млн тг. Такой продукт как овердрафт подойдёт в тех случаях, когда нужно закрыть кассовые разрывы, т.е. краткосрочные потребности бизнеса в деньгах. В ВТБ овердрафт можно взять на сумму до 145 млн тенге, причем как в национальной валюте, так и в российских рублях».

Некоторые считают, что на развитие бизнеса, особенно малого или микро, лучше взять потребительский кредит на физическое лицо. Но специалисты советуют предпринимателям не делать этого. Во-первых, физическим лицам кредиты выдаются на небольшие суммы и на более короткий срок, чем юридическим.

Если Вы захотите взять сумму больше – надо оформлять залоговый кредит под личную недвижимость, например, свою квартиру – это существенный риск. И самое главное ставки по кредитам для физлиц обычно выше, чем для бизнеса.

Консультацию о кредитовании бизнеса можно получить в филиале банка по адресу: г. Шымкент, ул. Туркестанская, 65

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