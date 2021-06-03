Для обеспечения полноты уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет Департаментом государственных доходов по Шымкенту на постоянной основе осуществляется налоговый контроль по оплате государственной пошлины и сборов.

В ходе недавней проверки уполномоченных органов выявлены факты не уплаты в бюджет государственной пошлины по 148 автотранспортным средствам за выдачу государственного номерного знака повышенного спроса (VIP номера) на общую сумму 44,6 млн.тенге

Одновременно с этим, за первичную регистрацию 130 транспортных средств в бюджет не поступили сборы на сумму 123,2 млн тенге.

Не дошли до бюджета и 155,1 млн тенге индивидуального подоходного налога за привлечение иностранной рабочей силы.

Таким образом, свыше 320 млн.тенге не поступило в государственный бюджет.