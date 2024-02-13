Кто освобожден от уплаты госпошлин при оказании госуслуг

Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщает, что отдельные категории граждан освобождаются от уплаты госпошлины за услуги РАГС.

За услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождены от уплаты госпошлины следующие категории граждан:

— ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны,

— ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны,

— лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью,

— также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью, опекуны (попечители)

Напомним, чтобы получить услуги по льготной категории клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы.