Теперь шымкентцам необязательно оплачивать госпошлину за паспорт или удостоверение в кассе.

Сейчас это можно сделать с помощью смартфона через QR-код.

«Ранее оплачивать с помощью QR можно было госуслуги связанные с изготовлением и выдачей актов на земельные участки, регистрацией прав на недвижимое имущество, объектов кондоминиума и услуги в сфере земельных отношений, недвижимого и движимого имущества, а также государственной регистрации юридических лиц. Недавно появилась возможность оплаты госпошлины у оператора миграционной службы. И уже более 50 клиентов оплатили оформление паспорта или удостоверения с помощью QR-кода»,- рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

Произвести оплату через QR-код можно во всех 10 ЦОНах города. При посещении ЦОН клиенты могут оплатить госпошлину через QR-код в приложениях Homebank и Kaspi.

За восемь месяцев 2021 года через ЦОНы Шымкента было оказано 13 818 тыс. госуслуг по выдаче паспортов и удостоверений личности. Размер госпошлины за удостоверение личности составляет 584 тг, за паспорт – 23 336 тг.

Впервые оплата госуслуг с помощью QR-кода появилась в ноябре 2020 года. Всего Госкорпорация оказывает 662 вида государственных услуг. Добавим, что QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента.