Как вернуть госпошлину

На возврат могут рассчитывать налогоплательщики, уплатившие госпошлину ошибочно или отказавшиеся от совершения юридического действия.

Если человек совершил излишнюю уплату госпошлины, то ему вернут деньги налоговый орган. Для этого гражданину нужно предоставить заявление и документы, которые подтверждают правомерность этого действия.

Ошибочно уплаченной суммой государственной пошлины является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

в платежном документе: неверно указан идентификационный номер налогоплательщика; неверно указан идентификационный номер налогового органа; текстовое назначение платежа не соответствует коду назначения платежа или коду бюджетной классификации доходов; ошибочное исполнение банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, платежного документа налогоплательщика; уплата произведена в налоговый орган, в котором налогоплательщик — отправитель денег не состоит на регистрационном учете; налогоплательщик – отправитель денег не является плательщиком государственной пошлины.

Возврат производят в течении пяти дней с момента приема документов и заявления. ​Государственная услуга «Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов» оказывается услугодателем через Государственную корпорацию, посредством веб-портала «электронного Правительства» www.egov.kz, Налоговый кошелек мобильного приложения «eSalyq Azamat» с приложением подтверждающего документа.

Предусмотрен возврат ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины по:

1) налоговому заявлению налогоплательщика;

2) заявлению банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

3) составленному налоговым органом протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы государственной пошлины в случае выявления факта ошибки.

​Государственной пошлиной является платеж в бюджет, взимаемый за совершение юридически значимых действий, в том числе связанных с выдачей документов уполномоченными государственными органами или должностными лицами.