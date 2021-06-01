По итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой, спецбортом в Алматы прибыла первая партия вакцины «CoronaVac».

Препарат произведён китайской биофармацевтической компанией «Sinovac Biotech Ltd».

Первая партия китайской вакцины «CoronaVac» состоит из 500 тысяч доз. Этот препарат станет четвертым, который в ближайшие дни будет доступен гражданам Казахстана для вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19.

Реализация договоренности о поставке вакцины «CoronaVac» из КНР рассматривается как пример успешного продолжения начатого конструктивного сотрудничества с

китайскими партнерами в совместном противостоянии пандемии COVID-19.

Как отмечают в Минздраве, поступившая партия вакцины, наряду с имеющимися вакцинами казахстанского и российского производства, будет доступна во всех прививочных пунктах страны.

Вакцина «CoronaVac» одобрена Министерством здравоохранения РК к применению на территории Казахстана и дополнит перечень уже применяемых в стране вакцин «QazVac», «Спутник V» и «Hayat-Vax».

В настоящее время препарат «CoronaVac» широко применяется во многих странах мира.

Несмотря на продолжающуюся широкомасштабную кампанию по вакцинации населения в КНР, китайская сторона, отмечая всестороннее и стратегическое партнерство и добрососедские отношения, направила в РК вакцину собственной разработки.

Вакцина «CoronaVac» содержит инактивированное, активное вещество антиген SARS-CoV-2. В одном флаконе 0.5 мл/доза, препарат предполагает двукратную вакцинацию с интервалом 14-28 дней. Вакцинации подлежат категории населения старше 18 лет. Вакцина хранится при температуре +2+8 градусов.