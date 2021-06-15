В Шымкент доставлена и распределена по прививочным пунктам вакцина «CoronaVac» производства компании Синофарм (Китай, Пекин).

Во время вакцинации жители города могут выбрать вакцину по производителям («QazVac», «Sputnik — V», «Хаят Вакс» или CoronaVac»).

С 1 февраля по 14 июня вакцинация первым компонентом против коронавирусной инфекции, было охвачены 210833 жителя города.

От запланированного 536000 взрослых против коронавируса общий охват составил — 39,3%. По городу, лиц относящихся к группам риска однократной вакцинацией охвачено: 88,8% медицинских работников, 100% учителей, воспитателей и работников силовых структур.

Вторым компонентом вакцин «Sputnik V», «KazVac», «Hayat Vax» вакцинировано 115934 лиц. Самочувствие привитых против коронавирусной инфекции удовлетворительное.

Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

На сегодняшний день в прививочных пунктах города имеется достаточный запас вышеуказанных вакцин.

Вакцинацию в Шымкенте можно проводить по медицинским показаниям и в домашних условиях, при соблюдении требований к вакцинации.

Для этого Вам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.