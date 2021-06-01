Сегодня на заседании Правительства Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в мае текущего года по сравнению с апрелем заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в 1,6 раз.

Так, в республике продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 15 тыс. до 12 тыс. случаев или на 21% по сравнению с прошлой неделей.

В целом за последний месяц заболеваемость снизилась в 1,6 раза. Согласно ежедневного мониторинга занятости коек по состоянию на 1 июня т.г. занятость инфекционных коек по республике составляет– 28%, реанимационных – 24%. За последние 2 недели количество больных, находящихся на лечении, уменьшилось на 12 тысяч.

Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 3,2 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 2 131 519 человек, что составляет 21% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 074 954 человека.

«На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 330 тысяч первого компонента и 811 тысяч – второго компонента. Дополнительно, в июне месяце ожидается поставка порядка 2 млн двойных доз вакцин от COVID-19. Сегодня получено 500 тыс. вакцин CoronaVac c КНР. Таким образом, в Казахстане будут доступны 4 вакцины», — сообщил А.Цой.

В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидситуации по коронавирусной инфекции, наблюдается постепенный выход регионов из красной зоны, заболеваемость, согласно прогнозу, развивается по реалистичному сценарию.

Однако, для сохранения стабильной ситуации местным исполнительным органам необходимо нарастить темпы вакцинации и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения.