Консульский отдел посольства РК в Москве приостановит прием граждан.

В связи с ухудшающейся обстановкой в Москве по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, в целях обеспечения безопасности здоровья посетителей в период с 24 июня по 8 июля 2021 года Консульский отдел Посольства Республики Казахстан в Москве временно приостанавливает личный прием граждан по всем консульским и государственным услугам.

По экстренным вопросам просим звонить на телефон «горячей линии» — 8-925-897-71-14.

По всем остальным вопросам просим обращаться через телеграм-бот Консульского отдела https://t.me/Consularkz_bot или на электронную почту [email protected]

Граждане, записавшиеся в период с 24 июня по 8 июля 2021 года, будут приняты в последующие дни в приоритетном порядке.