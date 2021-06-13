13 июня 2021 года в 15:19 на газозаправочной станции возле автозаправочной станции «Жан Ойл», расположенной по ул. Моминова Енбекшинского района, загорелся газ.

Прибывшие первые пожарные подразделения определили, что загорелся газ в газовой цистерне объемом в 4 тонны. Пожар локализован в 16:08 и полностью потушен в 16:10. Причина возгорания устанавливается, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

На месте происшествия пострадал мужчина 1992 года рождения, работающий оператором на газозаправочной станции, у него был ожог 1 степени, 18% лица и запястья обеих рук пострадали. Пострадавший после оказания первой медицинской помощи вернулся домой.

В тушении пожара задействован 21 человек личного состава и 7 единиц техники Службы пожаротушения, одна бригада филиала Центра медицины катастроф.