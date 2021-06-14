Объект, который длительное время был предметом судебных разбирательств, сейчас можно купить, пройдя по ссылке на одном из популярных интернет-ресурсов по продаже недвижимости.

Общая площадь участка — 5 га. Как сообщается в объявлении, участок — делимый. Стоимость 3 000 000 000 тенге, сообщает elitar.kz

Мы связались с автором объявления. На том конце провода нам пояснили, что после всех судов, сквер у Дворца «Фосфорниов» остался за компанией «Дархан Group», принадлежавшей опальному олигарху Тохтару Тулешову. И сейчас владелец имущества выставил его на продажу.

Напомним, сейчас бывший «пивной король» Тохтар Тулешов отбывает наказание в колонии. Он был осужден на 21 год по ряду статей, включая попытку госпереворота и ряд экономических преступлений.

Все его имущество, в том числе, дома, автомобили и племенные жеребцы, было конфисковано.