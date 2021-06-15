30-летнюю женщину, которая ушла из дома с двухлетним племянником, нашли в жилом массиве Кайнар булак и вернули домой.

В розыскных мероприятиях задействован весь личный состав департамента полиции. Стражи порядка осмотрели дворы и расспросили жителей о пропавших без вести. В результате оперативно-розыскных мероприятий 14 июня в 13:00 сотрудники полиции благополучно нашли пропавшего на даче “Кайнар булак” и доставили домой.

Напомним, что 13 июня 2021 года в ОП Каратауского района обратился отец пропавшей. В своем заявлении он указал, что его 30-летняя дочь и двухлетний внук вышли из дома и скрылись в неизвестном направлении. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Она уже несколько раз уходила из дома, но возвращалась.