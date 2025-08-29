В Жетысайском районе уже 25 дней ищут пропавшего мужчину

Местная жительница Бибисара Жанибекова вот уже почти месяц ждёт весточки от единственного сына. Женщина говорит, что потеряла покой — днём и ночью вслушивается в каждый шорох, надеясь, что Максат вернётся. Она перенесла инсульт и осталась одна, поэтому просить о помощи ей не у кого.

Бибисара Жанибекова, мать пропавшего: «Каждый день жду его. Думаю, если у того, кто его держит, есть вера и сердце, пусть отпустит. У него ведь тоже есть дети».

В последний раз Максат созванивался с матерью 2 августа. Он сказал, что едет в Шардару пасти овец. Но спустя два дня связь оборвалась. Родные поехали на место, однако дом, где жил пастух, оказался запертым. С тех пор о нём ничего не известно.

Бибисара Жанибекова, мать пропавшего: «Думаю, он собирался вернуться домой, но кто-то мог его увезти. Может, он был уставший и заснул в машине. Но его нет до сих пор. Каждый день считаю дни его отсутствия».

Максат Атабаев не имел постоянной работы — подрабатывал, чтобы содержать мать. Родственники и знакомые прочесали окрестные сёла, поля и заброшенные здания. Но никаких следов найти не удалось.

Улжан Жанибекова, родственница пропавшего: «Мы обошли все поля, заброшенные здания, окрестные сёла. Кричали его имя, искали следы — но всё безрезультатно».

Родные подозревают, что к исчезновению Максата может быть причастен его знакомый, и что мужчину могли удерживать в трудовом рабстве. По факту исчезновения в полицию подано заявление, однако пока никаких результатов расследования нет.