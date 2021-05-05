Без вести пропавшего мужчину обнаружили пьяным за рулем в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее супруг не ночевал дома. После безуспешных поисков она позвонила в отдел полиции и попросила помощи у стражей порядка. Полицейские зарегистрировали данный факт и приступили к поискам пропавшего мужчины на территории села Акбастау Байдибекского района.

В результате примерно в 17.00 часов вечера, на въезде в поселок сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-21093 под управлением местного жителя, которого как раз разыскивала жена.

При проверке полицейские заподозрили, что водитель управлял автотранспортом в нетрезвом состоянии и доставили на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, у мужчины обнаружили легкую степень алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 608 КоАП РК “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения”. Собранные материалы стражи порядка направили в суд для привлечения водителя к административной ответственности.