Участковые инспектора вернули домой пропавшую девушку.

В Арысский РОП с заявлением обратилась жительница города Шымкент о том, что без вести пропала ее 21-летняя дочь. Со слов женщины, ее дочь выехала с подружками на отдых на реку Арысь и обратно не вернулась, сообщает Пресс-служба ДП ТО.

В течение дня родители пытались самостоятельно найти пропавшую девушку, но после безуспешных поисков обратились за помощью в полицию. На розыск без вести пропавшей сразу же ориентировали сотрудников Арысского РОП, в том числе участковых инспекторов и оперативников криминальной полиции.

В результате, всесторонние оперативно-розыскных мероприятия дали свои плоды. Спустя сутки полицейские обнаружили 21-летнюю девушку по дороге в направлении одного из поселков Арысского района и доставили в районный отдел.

Как выяснилось, во время отдыха на берегу реки, девушка поссорилась со своими подругами и одна вышла на дорогу. Она пыталась остановить по пути такси и шла пешком. Когда наступила ночь, девушка нашла укромное место, где переночевала, а на следующее утро продолжила свой путь.

Таким образом, пройдя 2-3 километра, дошла в сторону посёлка, где ее издалека заметил участковый инспектор Галымжан Бижанов. Страж порядка доставил найденную девушку на служебной автомашине до отдела полиции. С ней поговорил специалист-психолог и провели разъяснительную работу. На сегодня 21-летнюю девушку живой и здоровой передали родителям.

Как отметил участковый инспектор полиции МПС Арысского РОП капитан полиции Г. Бижанов, в большинстве случаев дети уходят из дома на почве семейных ссор. В таких случаях, полицейские направляют ориентировки с фото и приметами пропавших во все городские и районные подразделения полиции и проводят оперативные мероприятия. Если же у Вас пропали дети или же близкие, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.