В Шымкенте открылся симуляционный центр станции скорой помощи, оснащенный высокотехнологичным оборудованием.

В открывшемся центре для сотрудников скорой помощи будут проводиться практические занятия с целью повышения профессиональной квалификации по оказанию первой медицинской помощи и неотложной помощи в опасных для жизни ситуациях. Для этого в центре имеется 50 различных обучающих устройств: многофункциональный учебный манекен для расширенной сердечно-легочной реанимации, тренажер функционального контроля дыхательных путей, тренировочная подушка для внутривенного введения, автоматический наружный дефибриллятор.

Оборудование для обучения медицинских специалистов работает автоматически. То есть, в практическом плане правильные и неправильные действия специалиста при оказании экстренной помощи могут быть оценены устройством с помощью специальных цветов.

Также на станцию скорой помощи был предоставлен четырехместный санитарный транспорт. Современный оборудованный автомобиль имеет все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и кардиостимулятор, реанимационный мешок, противоожоговые устройства.

Стоит отметить, симуляционный центр при станции скорой помощи города является единственным в стране, оснащенным высокотехнологичным оборудованием.