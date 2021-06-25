Цены на дизельное топливо в Шымкенте разнятся от заправки к заправке.

Если на одних АЗС горючее продают по прежней цене в 194 тенге, то на других топливо отпускают по 199 тенге. При этом, говорят водители, легковушки заправляют только на автозаправках с повышенными ценниками.

«На тех заправках, где божеская цена 194-192, там все по талонам, как понять? Вроде бы проблема с соляркой, но где-то она есть по большой цене, а где-то по божеской, но там не заправишься», — говорит автолюбитель.

Острую нехватку дизеля в Шымкенте автолюбители ощутили около недели назад. В поиске места, где можно заправиться, некоторым приходится объезжать полгорода, легче приходится тем, у кого есть талоны.

«В Казахстане своя нефть есть, почему такой бардак? Бензин есть, я работаю на нем, бензин есть, а дизеля нет», — недоумевает водитель большегруза.

«Мы от компании заправляемся по талонам, поэтому не сталкивались с тем, чтобы нас где-то не заправили. Есть дизель», — говорит автолюбитель.

По словам вице-министра энергетики, который два дня назад выступил перед казахстанцами, проблема была в логистике. Сложности возникли при отгрузке топлива с шымкентского НПЗ. Тогда Асет Магауов пообещал, что ситуация решится в ближайшие два-три дня. Но вопрос с нехваткой дизтоплива все еще актуален. Более того, сегодня на дефицит горючего пожаловались водители Алматы и Алматинской области. Говорят, там, где дизель есть, его так же как и в Шымкенте отпускают по завышенной цене.