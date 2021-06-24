Пара рюмок такого «элитного» пойла может привести к тяжелой инвалидности или даже летальному исходу.

С признаками алкогольной интоксикации в шымкентские больницы с начала года поступили 300 человек! Пятеро из них скончались. Как правило, это жертвы контрафакта, часто не отличимого от оригинала ни по вкусу, ни по таре.

«За месяц у нас поступает от 30 до 50 человек с отравлением этиловым спиртом, из них 5-6 человек в тяжелом состоянии мы госпитализируем в реанимационное отделение. Если в тяжелом состоянии они поступают, в коматозном состоянии, с низким АД, это более тяжелое состояние, экзотоксический шок называется», — рассказал Марат Какенов, врач — токсиколог центра гипербарической оксигенации Орынбаева.

Четыре цеха разливали контрафакт в гаражах, ангарах и подвалах. Отдельная история — это подделка этикеток и акцизов. Теневые производители давно их штампуют в типографском качестве. Работают дельцы с размахом: у шымкентских нелегалов изъяли 19 тысяч бутылок с алкоголем, 75 литров спирта и 13 тонн спиртосодержащей жидкости.

«Организаторами четырех подпольных цехов государству нанесен ущерб в сумме около 9 млн тенге. По трем фактам ведется следствие по ст. 233 ч.2 УК РК, по одному – подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб», — говорит Жупар Мамутова, официальный представитель ДЭР Шымкента.

Организатор розлива «левого» спиртного выплатит 4 миллиона тенге штрафа. Сколько людей стали жертвами суррогата и кто выплатит компенсации пострадавшим? Вопрос, понятное дело, без ответа.

Защитить себя от подделок можно, говорят специалисты. Нелегальное спиртное легко распознать: при сканировании акцизной марки через приложение Wipon всегда можно понять, оригинальная она или нет. Это стопроцентная гарантия того, что компания работает с надежными партнерами.